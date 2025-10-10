En el fútbol chileno ha existido un importante debate en los últimos años y todo esto debido al poco ritmo de competencia que existe dentro de nuestro fútbol, en la que los pocos partidos y la escasa continuidad de esto, sin duda que ha sido un problema sin solución.

Es por esto, que en este último año se han propuesto diversas ideas para poder entablar una nueva competencia dentro de nuestro fútbol, la que parece ir agarrando fuerza y podría tener un final feliz para el balompié nacional.

En las últimas horas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad conversó en el Podcast ‘El Gerente’ de The Clinic y dio luces de una importante noticia para el fútbol chileno, la que sería la consolidación de un tercer torneo, la que sería una Copa de La Liga.

“Yo quiero ser bien sincero, no me puedo referir a esos temas hoy porque estamos en plena negociación con TNT, lo único que puedo decir que estamos llegando a un muy buen puerto”, comenzó señalando Milad.

Un nuevo torneo se acerca a Chile | Foto: Photosport

Finalmente, Milad señaló que aún están en conversaciones sobre lo que es este nuevo torneo, reveló que el acuerdo es casi un hecho y que de no mediar inconvenientes, se debería votar prontamente para aprobar esta nueva competencia.

“Yo creo que estamos en un 99% de acuerdo, falta un detallito que estamos viendo para tener este preacuerdo y llevarlo al consejo de presidentes para ser aprobado el día de mañana”, cerró.