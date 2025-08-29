Unión La Calera y Palestino animaron un entretenido encuentro por la fecha 22 de la Liga de Primera, donde el conjunto árabe se llevó un valioso triunfo 2-1 desde el sintético del Nicolás Chahuán Nazar.
La apertura de la cuenta llegó a los 21′ luego que el seleccionado nacional Ian Garguez sacara un violento remate dentro del área que fue inatajable para el portero Jorge Peña.
La igualdad para los caleranos llegaría a los 58′ a través del goleador Sebastián Sáez, quien tras un tiro libre desde la derecha aprovechó un par de rebotes en el área para definir de cabeza y sentenciar el 1-1.
Pero no todo estaba dicho y en los minutos una falta penal en el área le permitió a Junior Benítez poner el gol del triunfo desde los doce pasos a los 89 minutos.
Con este resultado, Palestino alcanzó el subliderato de la Liga de Primera al alcanzar los 39 puntos y quedar momentáneamente detrás de Coquimbo Unido. En tanto, La Calera se mantuvo en la 11° ubicación con 23 puntos a cinco unidades de alcanzar a Colo Colo.
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol + / –
|G
|E
|P
|1
|Coquimbo
|50
|21
|33:11
|15
|5
|1
|2
|Palestino
|39
|21
|28:17
|11
|6
|4
|3
|U. de Chile
|38
|20
|44:21
|12
|2
|6
|4
|Audax Italiano
|37
|21
|33:27
|11
|4
|6
|5
|O’Higgins
|35
|21
|24:23
|9
|8
|4
|6
|U. Católica
|33
|20
|31:21
|10
|6
|5
|7
|Cobresal
|32
|20
|24:21
|9
|5
|6
|8
|Huachipato
|31
|21
|32:30
|9
|4
|8
|9
|Ñublense
|29
|20
|21:24
|8
|5
|7
|10
|Colo Colo
|28
|21
|31:26
|5
|7
|7
|11
|U. La Calera
|23
|22
|18:24
|5
|6
|11
|12
|Everton
|22
|21
|24:31
|5
|7
|9
|13
|La Serena
|19
|22
|25:41
|5
|4
|13
|14
|Limache
|18
|21
|24:32
|5
|6
|10
|15
|U. Española
|14
|21
|19:39
|4
|2
|15
|16
|Iquique
|11
|21
|21:44
|2
|5
|14