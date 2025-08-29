Unión La Calera y Palestino animaron un entretenido encuentro por la fecha 22 de la Liga de Primera, donde el conjunto árabe se llevó un valioso triunfo 2-1 desde el sintético del Nicolás Chahuán Nazar.

La apertura de la cuenta llegó a los 21′ luego que el seleccionado nacional Ian Garguez sacara un violento remate dentro del área que fue inatajable para el portero Jorge Peña.

La igualdad para los caleranos llegaría a los 58′ a través del goleador Sebastián Sáez, quien tras un tiro libre desde la derecha aprovechó un par de rebotes en el área para definir de cabeza y sentenciar el 1-1.

Pero no todo estaba dicho y en los minutos una falta penal en el área le permitió a Junior Benítez poner el gol del triunfo desde los doce pasos a los 89 minutos.

Con este resultado, Palestino alcanzó el subliderato de la Liga de Primera al alcanzar los 39 puntos y quedar momentáneamente detrás de Coquimbo Unido. En tanto, La Calera se mantuvo en la 11° ubicación con 23 puntos a cinco unidades de alcanzar a Colo Colo.

Unión La Calera sigue sin despegar en la tabla de posiciones (Photosport).

Tabla de posiciones de la Liga de Primera