Pese a que cuando niño era fanático de Universidad de Chile, con el paso de los años se volvió figura, ídolo e hincha de Universidad Católica. Eso sí, su exitosa carrera lo llevó a Colo Colo donde fue campeón dos veces a mediados de los ‘90. Ahora, en la previa del Superclásico 198, el recordado Jorge ‘Coke’ Contreras se la jugó con un resultado para el próximo domingo.

En conversación con Bolavip Chile, el ex futbolista anticipó lo que será el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Monumental, donde los azules llegan como favoritos ante el complicado presente de los albos, quienes aún no definen a su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón.

Para el recordado ex mediocampista más allá del favoritismo azul, Colo Colo “en cualquier momento se puede resarcir, encontrar el partido… lógicamente la U es superior, con todo lo que se ve, está jugando con diferentes equipos, pero lo que siempre hemos dicho ‘un clásico es un clásico’ y ahí es donde más responsabilidad asumen los jugadores”.

En esa línea, el ex seleccionado nacional cree que los albos tienen “un plus sobre todo jugando de local, eso es un tema a favor para poder salir un poco del momento malo que está viviendo”.

De todas formas, el ídolo de los Cruzados cree que la U llega mejor “por todo lo que se ha venido dando en el campeonato, pero de repente, hay cosas así de que el chico se pueda agrandar, porque Colo Colo lo ha venido trabajando estas semanas”.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el estadio Monumental por la Fecha 22 de la Liga de Primera.