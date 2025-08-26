Tras los graves incidentes en Avellaneda que derivaron en la cancelación del duelo ante Independiente, en Universidad de Chile continúan afinando una defensa sólida ante la Conmebol con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2025.

Pese a la magnitud de los incidentes —que dejaron a dos hinchas de la U internados en estado grave y más de un centenar de detenidos— en el club reina cierta calma. En las últimas horas, incluso, surgieron voces que dan por hecho que los azules avanzarán a cuartos de final, aunque difícilmente se libren de un severo castigo por parte de la Conmebol.

En Radio Cooperativa, el periodista Francisco Caneo adelantó que “en la U hay cierta confianza. Llamaron ya (a Conmebol) y preguntaron: ´¿Tienen promoción para el 18 de septiembre de pasajes?’. Están viendo pasajes de Santiago a Lima. La U se iría el 17 y volvería el 19, están preguntando”.

En la U hay plena confianza tras la masacre en Avellaneda (Getty Images).

En la U existe plena confianza que en Luque le darán la clasificación para enfrentar al conjunto peruano. “La próxima semana se debería definir… 3 o 4 de septiembre, de ahí no sale la decisión final de la Conmebol. Mañana se entregan las últimas pruebas, el desfile de hinchas de Independiente rodeado de policías están, cuando se abre el portón, la bodega también son pruebas”, detalló el reportero.

Eso sí, en Azul Azul asumen que pese a la clasificación, la COnmebol los sancionará con un severo castigo para lo que viene. “Los pasillos de Conmebol hablan de una sanción durísima para la U, pero que el 18 de septiembre la U estará jugando con Alianza Lima en Perú, con esa sensación se quedan en la U con la comitiva que fue a Buenos Aires y por cercanos”, cerró.

¿Cuándo se jugaría la llave entre la U y Alianza Lima?

La llave entre Alianza Lima y la inminente clasificación de la U por escritorio se disputará entre el 18 y 25 de septiembre. La ida será en Lima y la vuelta en Santiago: el ganador avanzará a semifinales donde enfrentarán al vencedor de Fluminense vs. Lanús.