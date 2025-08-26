Pasan los días y el directorio de Blanco y Negro sigue trabajando arduamente para concretar la llegada de un nuevo entrenador a Colo Colo tras la traumática salida de Jorge Almirón. Tras un 2025 para el olvido, los albos apenas están luchando por lograr un boleto a copas internacionales.

Aníbal Mosa se fijó como plazo hasta fin de mes para cerrar la llegada de un nuevo cuerpo técnico en Macul. Mientras tanto, Hugo González y Luis Pérez tomaron las riendas de manera interina hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile. Sin embargo, el opaco 0-0 ante Palestino dejó en claro que ByN deberá acelerar las gestiones para asegurar cuanto antes a su nuevo entrenador.

Si bien el posible retorno de Gustavo Quinteros tomó fuerza, en las últimas horas surgió un sorpresivo nombre que se metió por los palos y podría ponerse el buzo el Colo Colo lo antes posible.

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez se metió con fuerza en la pelea por asumir en Colo Colo (Photosport).

El tapado de última hora en Colo Colo

Según informaron en Radio Cooperativa, la dirigencia de ByN tiene una lista 16 nombres y en ese listado aparece con fuerza la opción de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, DT quien conoce a fondo el fútbol chileno tras destacados pasos por Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique y Palestino. El argentino es el candidato del bloque opositor encabezado por Alfredo Stöhwing.

“De (Gerardo) Martino se habló, pero no es un nombre prioritario para el bloque opositor como sí lo es ‘Vitamina’ Sánchez… él y Quinteros son los nombres que más generan consenso y Quinteros es el que saca una luz de ventaja porque ya lo conocen en el estadio Monumental”, apuntaron en la citada radioemisora.

Actualmente, Sánchez se encuentra libre tras un último paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito. En 43 partidos, el entrenador ganó 23, empató 9 y perdió 11 duelos: ganó la Serie A de Ecuador y la Supercopa.