Patricio Rubio es sin duda uno de los delanteros más letales del fútbol chileno en los últimos años. Con 36 años, el atacante formado en Colo Colo y con destacados pasos por Unión Española y Universidad de Chile es uno de los buques insignia de Ñublense, desde su arribo en 2022.

En el descanso por la Fecha FIFA, la reconocida ‘bestia negra’ de Colo Colo se dio el tiempo de responder una gran cantidad de preguntas que dejaron sus seguidores en redes sociales.

Allí el delantero confesó que el mejor entrenador de su carrera fue José Luis Sierra, que el futbolista que más ha admirado es Jorge Valdivia y que actualmente el defensa más difícil del fútbol chileno es Matías Zaldivia.

En la U, Rubio ganó un título de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa (Photosport).

En otra pregunta, Rubio reveló ser el ‘verdugo’ de los tres grandes. “Los números me avalan. Yo creo que soy el verdugo de los grandes, les hice 30 goles”, confesó Rubio. Y los números no mienten: 10 goles a Colo Colo, 9 a la UC y 11 a la U.

Y precisamente a Universidad de Chile, donde Rubio brilló en dos periodos distintos, le hizo la desconocida. El delantero confesó que su gran amor es Ñublense, el club donde encontró su lugar en el mundo.

“Ñublense es mi vida. Hay una conexión muy linda. De visita y de local siempre están. Mi objetivo ahora es retirarme en Ñublense y como goleador histórico del club”, confesó el atacante quien descartó de plano ser entrenador después del retiro.

Las confesiones de Patricio Rubio