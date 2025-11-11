La discusión sobre quién es el mejor jugador en la historia de la Selección Chilena es una constante. Y cómo no, la figura de Arturo Vidal siempre está presente en aquel dilema.

Sin embargo, Patricio Rubio fue más allá y se aventuró: posicionó a otro monarca con La Roja por sobre el mediocampista de Colo Colo. ¿A quién se refirió? Es un histórico del combinado nacional.

En conversación con Tercer Tiempo, el actual delantero de Ñublense fue sometido a una trivia. Su favorito entre todos los mencionados quedó más que claro: Charles Aránguiz se robó el protagonismo.

¿Lucas Cepeda o Lucas Assadi? R: Lucas Assadi .

. ¿Lucas Assadi o Fernando Zampedri? R: Fernando Zampedri .

. ¿Fernando Zampedri o Esteban Pavez? R: Fernando Zampedri .

. ¿Fernando Zampedri o Maximiliano Guerrero? R: Fernando Zampedri .

. ¿Fernando Zampedri o Charles Aránguiz? R: Charles Aránguiz.

Tras ello, el volante de Universidad de Chile se llevó a todos por delante. ¿A quiénes superó? Leonardo Valencia, Eduardo Vargas, Alan Saldivia, Bryan Carrasco, Gary Medel, Mauricio Isla, Arturo Vidal y Marcelo Díaz.

Charles Aránguiz es el favorito de Patricio Rubio. El histórico de la Selección Chilena se llevó la preferencia. (Imagen: Photosport)

Charles Aránguiz, su favorito en la Selección Chilena

Finalmente, el goleador aprovechó de dedicarle un breve mensaje al Príncipe de Puente Alto y señaló: “Cha Cha Cha, el mejor“. Eso sí, un detallito medio en broma sobre el cierre: Cristiano Ronaldo lo superó.

Cabe destacar que Charles Aránguiz registra 101 encuentros, siete goles y 11 asistencias con La Roja. Se coronó campeón de América en dos ocasiones (2015 y 2016).

En resumen:

El delantero Patricio Rubio (Ñublense) eligió a Charles Aránguiz sobre Arturo Vidal como su favorito en La Roja.

La trivia de Patricio Rubio