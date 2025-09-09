Universidad de Chile tiene a uno de los mejores defensores de la Liga de Primera 2025. Al menos, así lo afirmó Patricio Rubio: se rindió ante uno de los pilares y referentes de los azules.

A través de su canal de TikTok, el delantero de Ñublense fue consultado sobre cuál es el zaguero más complicado de enfrentar en el país. No tuvo mayores complicaciones para responder a la incógnita.

¿Por quién se inclinó? Destacó lo realizado por Matías Zaldivia. El seleccionado nacional es pieza fundamental en los azules, que continúan luchando por el título de la categoría de honor.

“En el actual campeonato, Zaldivia de la U“, comenzó señalando.

Tras ello, tuvo palabras para su paso por Universidad de Chile. Considera que fue el mejor momento de su carrera: anotó 36 goles en 99 partidos (en tres temporadas interrumpidas).

“Mi prime creo que fue el 2013 en la U. Bueno, de ahí pasé a México“, destacó el atacante de 36 años.

Patricio Rubio elogió a Matías Zaldivia. Considera al jugador de Universidad de Chile como el más duro de la Liga de Primera 2025.

El defensor de Universidad de Chile

Durante esta temporada, Matías Zaldivia ha jugado 31 encuentros con la camiseta azul. En dichos compromisos, ha logrado anotar en cinco oportunidades y asistir en una ocasión.