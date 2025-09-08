El ex seleccionado nacional y referente de Colo Colo y Unión Española, Leonardo Véliz, no se guardó nada y arremetió duramente contra la realización de la Supercopa, duelo programado para este domingo y que ha generado controversia tras la solicitud de Universidad de Chile de postergar el partido.

En conversación con Bolavip Chile, el ‘Pollo’ Véliz planteó que esta sea la última versión del cuestionado trofeo. “La Supercopa, que podría ser uno de los partidos importantes del año, hoy día se le ha restado valor, categoría, por todo lo que sabemos, por todo lo que podría venir con las barras, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, para no tener problemas, que se dé por anulada esa copa”, apuntó el mundialista con la Roja en 1974.

La Supercopa se disputará el próximo domingo a las 15:00 horas.

Véliz fue aún más crítico al referirse a la saturación de competiciones y a la violencia que rodea los clásicos en el fútbol chileno: “Que se juegue esta versión y chao… Hasta cuándo inventan copas, campeonatos y partidos, no sé, para fútbol ya estamos atosigados, ya estamos saturados de tanto fútbol, y aquí se inventan y se inventan copas. Antes era la pura Copa Libertadores y no había tantos problemas como ahora”.

Finalmente, el “Pollo” dejó un duro diagnóstico sobre la realidad actual del fútbol chileno: “Esto se está transformando en el campo de Marte, donde llegan las hinchadas y empiezan a agarrarse, a luchar y a enfrentarse con otras, y cada día es peor”, cerró.

¿Se juega o no la Supercopa?

Pese a la insistencia de Universidad de Chile de postergar el encuentro por la cercanía de su duelo ante Alianza Lima en Copa Sudamericana, la ANFP no echó pie atrás y fijó el Superclásico de la Supecopa ante Colo Colo el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.