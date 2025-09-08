La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se mantiene en vilo. A pesar de la postura de la ANFP frente a la disputa de la definición, hay una frase del Gobierno que deja contra las cuerdas el desarrollo del evento.

¿Qué pasó? Durante la última semana, el Ministro de Seguridad lo dejó claro: un recinto deportivo no puede recibir encuentros mientras se esté trabajando en él. Sin dobles lecturas, Luis Cordero exhibió tal premisa ante los medios.

“Un estadio en obras no puede tener un partido“, detalló el representante gubernamental el pasado 4 de septiembre.

No obstante, pareciera que dicha expresión no fue considerada por las otras autoridades. La razón está al descubierto: el Estadio Santa Laura continúa con obras en su interior.

A menos de una semana del espectáculo, el reducto de Independencia cuenta con cuatro forados de un aproximado de siete metros. ¿Por qué? Se están instalando torres de iluminación.

Dos de dichos agujeros están presentes en el sector oriente del recinto (hacia Tribuna Andes) y el resto hacia el poniente (ingreso a Tribuna Marquesina). Ello, supone un riesgo hacia la seguridad de los espectadores.

El Estadio Santa Laura continúa en obras. ¿Podrá recibir la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile? (Créditos: Photosport)

La postura de la Delegación Presidencial por la Supercopa

Ante tal panorama, quedan dudas sobre cuál será la determinación final de Gonzalo Durán. Según adelantó el delegado, el compromiso debería jugarse en la fecha estipulada sin problemas.

¿Se pasarán por alto las voces de las mayores autoridades? Está por verse. La respuesta de la Delegación Presidencial debiese estar lista a mitad de semana: el duelo está pactado para el 14 de septiembre a las 15:00 horas.