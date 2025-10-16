Patricio Toledo, histórico arquero de Universidad Católica y referente del fútbol chileno, participó del reciente y emotivo evento “Adiós Capitanes”, partido de despedida de José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez.

No obstante, el exportero se desplomó en plena cancha y tuvo que ser asistido de urgencia por el personal médico, siendo trasladado inmediatamente en ambulancia a la Clínica Universidad de Los Andes, donde se realizaron los exámenes correspondientes.

Tras varios días de observación, Toledo fue dado de alta y comenzó un proceso de recuperación supervisado por especialistas.

Patricio Toledo ha tenido una recuperación efectiva | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Patricio Toledo sigue con su recuperación

Ahora, semanas después del incidente, Toledo conversó en exclusiva con Bolavip Chile y compartió cómo avanza su recuperación paso a paso.

“El doctor me dijo que el corazón había quedado medio tonto y hay que activarlo y de la única manera de activarlo es que yo empezara a hacer unas nuevas pretemporadas así cuando jugaba”, confesó.

“Ya empecé a hacerla con el kinesiólogo en el gimnasio y todo, y afortunadamente he ido respondiendo bien. Ayer me tocó hacer el esfuerzo físico en la trotadora, así que por lo menos ya empezando a hacer cosas”, sentenció.

Su historia genera un mensaje de esperanza y resiliencia para sus seguidores y para todos quienes lo conocen.