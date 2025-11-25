El mercado de fichajes ya se siente pese a que restan dos fechas para el cierre de la Liga de Primera 2025, pero los equipos ya están llevando adelante las primeras conversaciones para reforzarse de cara al 2026. Entre ellos están Colo Colo y Universidad de Chile, que se podrían ver enfrentados por un nombre.

Tanto el Cacique como la U estarían detrás de un mismo refuerzo, que es un arquero del medio local, quien viene destacando en las últimas temporadas.

Se trata del portero Tomás Ahumada de Audax Italiano, quien estaría en el radar de ambos equipos grandes, según informó Redgol. Si bien los azules se habrían interesado primero, ahora los albos también se estarían metiendo en la puja.

Tomás Ahumada también es uno de los capitanes de Audax Italiano. (Foto: Diego Martin / Photosport)

El golero de 24 años es formado en el elenco itálico y esta temporada 2025 ha sido fundamental en la campaña que los tiene peleando por clasificar a torneos internacionales.

Por ejemplo, Ahumada esta temporada lleva 39 partidos disputados y tiene 12 vallas en cero.

Si bien tiene contrato vigente hasta 2027, se especula que Audax estaría dispuesto a una negociación y ver las ofertas que puedan llegar por el joven guardametas.

Cabe recordar que en Colo Colo buscan un arquero para competir con Fernando De Paul ante la inminente venta de Brayan Cortés a Peñarol. Mientras que en la U deberían reemplazar a Cristopher Toselli para apurar a Gabriel Castellón.

