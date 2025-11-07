La Liga de Primera 2025 entra en su tramo final y no solo se disputan puntos en la cancha. En las gradas, la competencia también está al rojo vivo: los clubes pelean por otro título simbólico, pero muy significativo, el de la hinchada más masiva del fútbol chileno.

Las cifras oficiales de asistencia revelan quiénes lograron mantener el fervor de su público y quiénes aún luchan por reconquistarlo.

Según datos recopilados por el estadígrafo deportivo Luis Reyes, Universidad de Chile lidera con holgura el ranking de público, consolidando su dominio en las tribunas durante toda la temporada.

Universidad de Chile, el gigante de la convocatoria

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ha congregado a 419.085 espectadores en sus 13 partidos como local, lo que equivale a un promedio de 32.237 personas por encuentro y una ocupación del 78,9 % del aforo disponible.

El renovado entusiasmo por el proyecto deportivo azul y el buen momento en la cancha explican el fenómeno: la U no solo ha llenado el Estadio Nacional, sino que además ha recuperado la conexión con su gente.

Universidad de Chile domina con amplitud el ranking de asistencia del fútbol chileno 2025 | FOTO: Photosport

Colo Colo, segundo en el listado

Colo Colo ocupa el segundo lugar, con 333.662 asistentes en 13 partidos disputados en el Monumental, promediando 25.666 hinchas por compromiso y un 74,5 % de ocupación.

Pese a una campaña irregular en el torneo, el “Cacique” mantiene una base fiel de público que no abandona.

Colo Colo se mantiene como su más cercano perseguidor | FOTO: Photosport

Universidad Católica completa el podio

En la tercera posición aparece Universidad Católica, que ha congregado 157.711 hinchas en sus 13 compromisos como local, con un promedio de 12.132 asistentes.

La apertura del Claro Arena impulsó un repunte en su convocatoria, luego de un semestre en que debió jugar en distintos recintos.

El ranking completo: