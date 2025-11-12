Huachipato siguió el camino de Universidad de Chile y en las últimas horas anunció a través de sus redes sociales la aplicación de duras sanciones contra un grupo de hinchas por conductas indebidas durante el partido contra la U, disputado el pasado 2 de noviembre en en el estadio CAP de Talcahuano.

El club informó que, tras revisar los sistemas de seguridad y control, se logró identificar a seis personas responsables, a quienes se les aplicó el Derecho de Admisión. “Los casos fueron detectados oportunamente gracias a los sistemas de seguridad y control implementados por el club”, señalaron desde la institución acerera.

En total, seis hinchas fueron sancionados: todos por uso de fuegos de artificio, mientras que uno de ellos también fue castigado por ingresar por un lugar no habilitado, vulnerando el derecho de admisión. Las prohibiciones de ingreso a los estadios van desde 10 hasta 14 años.

Los hechos ocurrieron en el triunfo de Huachipato sobre la U en el CAP de Talcahuano (Photosport).

Huachipato aprovechó la instancia para llamar a la responsabilidad de su hinchada y reforzar “la importancia de mantener un correcto comportamiento dentro y fuera del recinto deportivo”.

Esta medida se suma a la aplicada recientemente por Universidad de Chile, que informó el castigo a 44 personas por los incidentes ocurridos en sus últimos partidos en el Estadio Santa Laura.

Datos clave…