El fin de la temporada 2025 está a la vuelta de la esquina y, junto con el cierre del año futbolístico, varios jugadores tendrán que decidir sobre su futuro ya que terminan contrato con sus respectivas instituciones.

En ese escenario, fue el periodista Rodrigo Herrera quien, en diálogo con Bolavip Chile, postuló a un resistido jugador por la parcialidad de Universidad de Chile para que sea flamante refuerzo de alguno de los dos archirrivales de la U.

“Nicolás Guerra me lo llevo con los ojos cerrados a cualquier club. Tiene mucho potencial. Es lagunero, pero bien trabajado y mejorando aspectos físicos puede marcar mucha diferencia”, dijo sobre el formado en los pastos de Universidad de Chile.

Nico Guerra termina contrato con la U. | Foto: Photosport

En ese escenario, Herrera cree que sería buen refuerzo para cualquier equipo: “Si sale de la U sería un error. Y si queda disponible está para los dos grandes, porque es un tipo muy capacitado para la liga chilena, ya sea Colo Colo o la Católica. Si se va de la U, la U estaría metiendo las patas en el barro”, agregó.

Lo cierto es que Nicolás Guerra no ha tenido una temporada productiva en cuanto a goles se refiere, ya que, entre Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile y Supercopa registra 37 partidos este año y apenas 6 goles anotados.

Ahora, habrá que esperar a fin de año para ver si la dirigencia de Universidad de Chile pretende contar con el canterano azul para la próxima temporada o si tendrá que buscarse un nuevo destino en el fútbol chileno o extranjero.

En síntesis

Nicolás Guerra registra 37 partidos y solo 6 goles en la temporada 2025 en todas las competiciones.

El periodista Rodrigo Herrera propuso a Guerra como posible refuerzo para Colo Colo o Universidad Católica.