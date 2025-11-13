Universidad de Chile se puso nuevamente en carrera para lograr el Chile 2 hacia la próxima edición de la Copa Libertadores de América con dos triunfos seguidos ante Everton de Viña del Mar y Deportes Limache, respectivamente.

En el CDA tienen un ojo puesto en los tres partidos que restan de la Liga de Primera 2025 y otro en la conformación del plantel para la próxima temporada, donde Marcelo Díaz entregó novedades de un jugador que podría salir.

El periodista y reportero que cubre a los azules para TNT Sports, reveló en Pelota Parada que Rodrigo Contreras pareciera tener los días contados en la U: “Está difícil. No es titular hace un buen tiempo, a pesar del gol que hizo ante Everton y no ha habido mayor conversación”, dijo.

El Tucu tendría los días contados en la U. | Foto: Photosport

En esa línea, asegura que desde Universidad de Chile no se han acercado para estirar el vínculo con el jugador: “No hay nada, ni con él, ni su representante o con la gente de Antofagasta. Lo mismo pasa con Lucas Di Yorio”

“Si hay uno de los dos quien tiene más posibilidades de continuar es Lucas Di Yorio por sobre Rodrigo Contreras”, remató en el cierre sobre las opciones que tiene contreras de continuar en el CDA para el próximo año.

El delantero argentino de 30 años ha disputado 38 partidos este año considerando Liga de Primera, Copa Chile, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Supercopa: totaliza 10 goles, dos asistencias y casi 1.500 minutos en cancha.

