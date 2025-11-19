La Liguilla de Ascenso está lista para arrancar y uno de los cruces más atractivos lo protagonizan Cobreloa y Santiago Wanderers, un choque que llega cargado de historia, tensión y necesidad. El emparejamiento terminó tomando forma tras la absolución de Santiago Morning por parte del Tribunal de Disciplina, lo que modificó la tabla y movió las llaves a último momento. Ahora, caturros y loínos se verán las caras con un solo objetivo: seguir avanzando para volver a la Primera División.

‘Los Caturros’ llegan dolidos tras caer en la última fecha del torneo de Primera B ante Magallanes en Valparaíso. A pesar del gol de Ethan Espinoza, el cuadro porteño no pudo sostener el resultado y terminó siendo superado por 2-1 tras las anotaciones de Martín Araya y Vicente Conelli para el ‘Manojito de Claveles’. Esa derrota encendió alarmas, pero también dejó claro que el equipo tiene herramientas ofensivas y que, en un escenario distinto, puede mostrar otra cara.

En contraparte, Cobreloa cerró el torneo con un triunfo revitalizante en su visita a Curicó Unido. El cuadro loíno se impuso con autoridad por 2-0 gracias a los tantos de Aldrix Jara y Branco Provoste en tiempo agregado, sellando así un cierre positivo y asegurando el tercer lugar. Ese impulso anímico será clave para un equipo que quiere regresar a Primera lo antes posible, tras una campaña irregular pero competitiva.

Con ambos equipos conscientes de lo que está en juego, el duelo promete intensidad, nervio y, sobre todo, una lucha sin concesiones por un cupo en las semifinales de la liguilla. Los ‘Zorros’ buscarán hacer valer su confianza reciente, mientras que los ‘Caturros’ intentarán dar el golpe recuperando su mejor versión. Un clásico del Ascenso que, como suele ocurrir, vuelve en el momento más decisivo del año.

Estas son las probables formaciones de Cobreloa y Santiago Wanderers

Cobreloa: Hugo Araya; Rodolfo González, Nicolás Palma, David Tapia, Javier Meléndez; Álvaro Delgado, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma, Branco Provoste; Aldrix Jara, César Huanca.

Wanderers: Eduardo Miranda; Sergio Felipe, Luis Margas, Leandro Navarro, Axel Herrera; Jorge Luna, Joaquín Silva, Víctor González, Jorge Gatica, Ethan Espinoza; Juan Valladares.

DATOS CLAVE

El cruce de Liguilla de Ascenso entre Cobreloa y Santiago Wanderers se confirmó tras la absolución de Santiago Morning por el Tribunal de Disciplina.

Santiago Wanderers llega dolido tras caer 2-1 ante Magallanes en la última fecha, a pesar del gol de Ethan Espinoza.