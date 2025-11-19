La Selección Chilena logró un importante triunfo en su segundo encuentro dentro de la fecha FIFA, en donde el equipo de todos se impuso por 2-1 ante la Selección de Perú gracias a los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio en Rusia.

Sobre lo que fue este duelo, el ex futbolista Diego Rivarola ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN, en el que tuvo palabras en particular para el ex Universidad de Chile, Darío Osorio, a quien destacó de sobremanera tras su golazo ante Perú.

“Osorio tiene una zurda maravillosa, yo lo encuentro extraordinario, creo que es un tremendo jugador”, comienza señalando Rivarola.

Siguiendo en aquello, el ídolo azul dejó una importante reflexión por el hoy jugador del Midtjylland de Dinamarca, en la que siente que tiene todo para poder ser una tremenda figura, pero que su personalidad aún no le deja mostrar su prime máximo.

Osorio recibe el consejo de un ídolo azul | Foto: Photosport

“Su personalidad no lo deja explotar al 100%, para mí con otro tipo de personalidad, sería un jugador totalmente extraordinario”, confesó.

Concluyendo, Rivarola enumeró de las grandes cualidades que posee Darío Osorio, la que lo tienen hoy en día brillando en el fútbol danés, en la que espera que siga creciendo en lo futbolístico y pueda llenarse de confianza para ser una gran figura nacional.

“Con las condiciones que tiene de velocidad, de físico y de todo. Ellos se la tienen que creer”, cerró.

