En una imagen poco decorosa de una autoridad de Gobierno, el delegado presidencial Gonzalo Durán protagonizó uno de los bochornos del fin de semana durante el descenso de Unión Española en el estadio Santa Laura.

Y es que según un registro captado por RedGol, al ex alcalde de Independencia se le vio totalmente ofuscado al percatarse de la presencia de dos presuntos hinchas de O’Higgins en una de las tribunas.

El delegado presidencial dijo presente en el Santa Laura para ver a Unión Española

Tal como si se creyera dueño del recinto, la autoridad no halló nada mejor que llamar a Carabineros y echarlos del lugar pese a que ambas personas se encontraban en total tranquilidad.

Pero lo peor del bochorno vino después, cuando Radio Cooperativa dio a conocer que ambos expulsados no eran hinchas del conjunto rancagüino, sino que ¡se trataba del médico y utilero del elenco celeste!.

De hecho, desde la citada emisora confirmaron que en ese sector se ubicaban familiares y jugadores no citados de O’Higgins, por lo que deja en evidencia innecesario actuar de la autoridad regional.

En síntesis…