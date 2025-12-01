Unión Española no pudo derrotar a O’Higgins de Rancagua en el día de ayer y cayó por 2-4 en el Estadio Santa Laura, resultado que sentencia la suerte de los hispanos y los condena a disputar la Primera B en la temporada 2026.

Uno que tuvo una mirada crítica para lo sucedido con el elenco de la comuna de Independencia fue Romai Ugarte, periodista nacional quien en diálogo con Bolavip Chile aseguró que “Se llevaron a un grande, lo descendieron, con técnicos que no servían y que no conocen el ADN de Unión Española”.

Romai Ugarte culpa a Miguel Ramírez. | Foto: Photosport

“Es un equipo con buena hinchada, que pelea por ser el cuarto grande del fútbol chileno y se ve rodeada de gente que no sabe lo que es Unión”, complementó sobre una de las causas que tumbaron a los hispanos este 2025.

¿El culpable del descenso? Romai Ugarte no titubea: “Llevaron a Miguel Ramírez, ¿para qué? ¿para que se tirara fuera del barco llegando a la orilla? Además, va a descender a dos equipos porque Iquique está a punto de bajar… récord histórico. Patético, horrible, los técnicos tienen que entender que a veces se tienen que retirar no más”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Unión Española hizo las cosas mal de principio a fin este 2025 y ahora deberá pagar las consecuencias y disputar la Primera B tras más de 25 años de permanencia en la división de honor del fútbol chileno.

En síntesis

Unión Española cayó 2-4 ante O’Higgins en Santa Laura, lo que confirmó su descenso a Primera B.

El periodista Romai Ugarte culpó a los técnicos sin ADN del club por el descenso del equipo.