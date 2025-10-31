Esta tarde, Deportes La Serena le amargó el panorama a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y se impuso por 2 a 1. En pleno desarrollo del encuentro, el VAR tuvo un insólito fallo que dejó el partido sin videoasistencia.

El partido ya se encontraba definido por el mencionado marcador cuando ocurrió este “percance”. Cristian Galaz detuvo el juego para revisar una acción mediante el VAR.

Pero la revisión nunca se pudo realizar, ya que según se vio en cancha, el sistema dejó de funcionar previo al minuto 80, obligando a tomar una decisión sobre la marcha sobre cómo proceder.

¿Qué decidieron finalmente? el mencionado juez llamó a los capitanes y estos dieron el vamos para continuar durante los minutos restantes sin VAR.

Pero no todo fue tan terrible, ya que a los 88′, la videoasistencia volvió a ponerse en marcha. Sin embargo, tras cerca de diez minutos sin este, se instala el debate de la fiabilidad de la tecnología que se está usando en nuestro fútbol.

Un insólito momento se vivió con el VAR en pleno desarrollo del duelo entre Deportes Iquique y La Serena (Foto: Alex Diaz/Photosport)

