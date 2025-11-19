Quedan tres fechas para el término de la Liga de Primera donde Coquimbo Unido se coronó como flamante campeón hace rato. El término de la competencia trae consigo el inicio de la temporada de “humo”, donde el mercado de fichajes se toma todos los medios deportivos.

Y, aunque aún no comienza oficialmente, hace rato han aparecido informaciones respecto al movimiento de grúas, sobre todo en Universidad de Chile, Universidad Católica y Colo Colo.

No cabe duda que el jugador más codiciado, es el argentino Matías Palavecino, quién fue uno de los futbolistas claves para que Coquimbo se corone.

La clave es que el 10 pirata quedará libre, es decir puede ser fichado por cualquier equipo sin pasar por el trámite de comprar su pase. En ese sentido, no es el único nacido al otro lado de la cordillera que se encuentra en la misma situación.

Darío Benedetto quedó libre e interesa a Everton y O’Higgins.

TyC Sports dio a conocer una lista de diez jugadores argentinos de renombre que están libres y podrían llegar a Chile o a cualquier mercado que los pida.

Entre ellos, destaca en el nombre de Federico Lértora, volante central que estuvo a punto de llegar a Universidad de Chile el 2021, pero, Colón de Santa Fé no le dio el ok para su salida.

Otro que ha sonado en Chile, tanto en O’Higgins y Everton, es el ex Boca Juniors Darío Benedetto, que igualmente arrastra un triste récord, lleva tres años sin marcar un gol.

Los 10 jugadores argentinos que están libres