Colo Colo respiró aliviado en el Estadio Monumental y no solo por el triunfo ante Everton. El 2-0 conseguido en el cierre del partido tuvo un impacto directo en la tabla de posiciones, donde el Cacique dejó atrás el incómodo fondo y logró escalar varias ubicaciones en el arranque de la Liga de Primera.

Con los tres puntos, el cuadro albo llegó a las tres unidades en dos partidos disputados, dejando de ser colista y ubicándose ahora en el séptimo lugar de la clasificación. Un salto necesario para calmar el ambiente interno y cortar una racha que ya comenzaba a generar preocupación en Macul.

El canterano fue el héroe de la jornada tras abrir la cuenta en Macul.

El resultado fue clave considerando el contexto. El Popular venía de una dura caída en la primera fecha y estaba obligado a ganar para no quedar tempranamente relegado. El triunfo ante los Ruleteros no solo entregó confianza futbolística, sino que también permitió emparejar la campaña y mantenerse a tiro de los puestos de avanzada.

En la parte alta de la tabla, O’Higgins aparece como líder con puntaje perfecto tras dos fechas, seguido de Audax Italiano, que suma cuatro unidades. Más atrás, varios equipos se mantienen con tres puntos, lo que evidencia lo apretado del torneo en este inicio.

Dentro de ese grupo, Colo Colo logró meterse nuevamente en la pelea. Con diferencia de gol neutral y aún mucho campeonato por delante, el Cacique quedó a solo tres puntos del líder, dejando claro que un buen resultado en la próxima fecha podría seguir impulsándolo hacia los primeros lugares en el inicio del certamen.

Así, el 2-0 ante Everton terminó siendo más que una simple victoria. Para Colo Colo significó salir del fondo, recuperar terreno en la tabla y reencontrarse con un escenario más acorde a sus aspiraciones, en un torneo que recién comienza pero que no perdona los tropiezos.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera