Unión Española sufrió un duro traspié en su lucha por evitar el descenso tras caer por la cuenta mínima en su visita a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador por la Fecha 25 de la Liga de Primera.

Los hispanos aguantaron el empate bien entrado el segundo tiempo, hasta que Félix Triñanes apareció en el área para definir con un fuerte remate el 1-0 a favor de los ‘Mineros’.

Con este resultado, los rojos de Santa Laura se quedaron una fecha más en el penúltimo lugar, en zona de descenso directo con apenas 20 puntos y uno por debajo de Deportes Limache que este lunes visitará a Colo Colo.

En tanto, Cobresal llegó a 41 unidades y se afianzó en el 7° lugar, sacándole ahora siete cuerpos de ventaja al Cacique en la lucha por alcanzar el último cupo a copas internacionales.

En la próxima fecha Unión Española enfrentará una verdadera ‘final del mundo’ cuando visite en el estadio Sausalito a Everton que con 22 puntos también mira de cerca el infierno del descenso. Será un duelo de ‘6 puntos’.

Cobresal por su parte visitará el viernes 31 a las 15:00 horas a Audax Italiano en su lucha por seguir amarrando el último boleto a la próxima Copa Sudamericana.

.Hinchas de Unión Española increpan a Pablo Aránguiz tras la derrota en El Cobre (Photosport)

Tabla de posiciones Liga de Primera