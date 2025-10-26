Unión Española sufrió un duro traspié en su lucha por evitar el descenso tras caer por la cuenta mínima en su visita a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador por la Fecha 25 de la Liga de Primera.

Los hispanos aguantaron el empate bien entrado el segundo tiempo, hasta que Félix Triñanes apareció en el área para definir con un fuerte remate el 1-0 a favor de los ‘Mineros’.

Con este resultado, los rojos de Santa Laura se quedaron una fecha más en el penúltimo lugar, en zona de descenso directo con apenas 20 puntos y uno por debajo de Deportes Limache que este lunes visitará a Colo Colo.

En tanto, Cobresal llegó a 41 unidades y se afianzó en el 7° lugar, sacándole ahora siete cuerpos de ventaja al Cacique en la lucha por alcanzar el último cupo a copas internacionales.

En la próxima fecha Unión Española enfrentará una verdadera ‘final del mundo’ cuando visite en el estadio Sausalito a Everton que con 22 puntos también mira de cerca el infierno del descenso. Será un duelo de ‘6 puntos’.

Cobresal por su parte visitará el viernes 31 a las 15:00 horas a Audax Italiano en su lucha por seguir amarrando el último boleto a la próxima Copa Sudamericana.

.Hinchas de Unión Española increpan a Pablo Aránguiz tras la derrota en El Cobre (Photosport)

Tabla de posiciones Liga de Primera

# Equipo J G E P GF GC DIF PTS
1Coquimbo Unido2418513712+2559
2Universidad Católica2514653922+1748
3O’Higgins2412843228+444
4Audax Italiano2513484438+643
5Universidad de Chile2413384725+2242
6Palestino2512673324+942
7Cobresal2512583128+341
8Colo Colo249783627+934
9Huachipato2595113739-232
10Ñublense247982430-630
11Unión La Calera2475122228-626
12La Serena2566132944-1524
13Everton CD2457122537-1222
14Deportes Limache2456132735-821
15Unión Española2562172847-1920
16Deportes Iquique2536162653-2715