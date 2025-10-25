Este sábado no hubo campeón en la Segunda División del fútbol chileno pese al triunfo de Deportes Puerto Montt, quien hizo su tarea visitando a Santiago City en Osorno.

Así es, el equipo de la Región Metropolitana hizo de local en el estadio Rubén Marcos Peralta para aprovechar el gran número de hinchas que convoca el Velero en la Región de Los Lagos.

En la cancha del ex Parque Schott el cuadro salmonero se impuso por 1-0 con gol de Reiner Castro a los 22 minutos del primer tiempo.

Pero esto no les alcanzó a los Hijos del Temporal para proclamarse campeones esta fecha, pues su escolta, Deportes Linares, venció por 2-0 a Trasandino en Los Andes.

Los goles del Depo fueron obra de Cristián Duma (9′) de penal y Cristóbal Díaz (89′). Incluso el goleador de los albirrojos falló un penal a los 26′.

Con estos resultados, Puerto Montt sigue en la cima con 48 puntos, seguido por Linares que tiene 42 unidades, cuando a cada uno le restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

Eso sí, en la próxima jornada los del Maule Sur tienen libre y el elenco de la Décima Región recibirá a Provincial Osorno en el clásico en Chinquihue.

Cabe consignar que el equipo que sea campeón de la Segunda División ascenderá directamente a la Primera B 2026.

Deportes Linares sigue con opciones de ser campeón en la Segunda División. (Foto: @deporteslinares)

La tabla de posiciones de la Segunda División 2025: