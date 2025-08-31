Colo Colo logró un triunfo por 1-0 ante Universidad de Chile en el estadio Monumental por la jornada 22 del Campeonato Nacional 2025. El triunfo le permite al Cacique acercarse a su objetivo de clasificar a competencias internacionales, mientras que la U se aleja del liderato.

Los Albos jugaron con uno más tras la expulsión de Franco Calderón a los 31’ y consiguieron hacer la diferencia con gol de Vicente Pizarro en el minuto 81 del compromiso. El mediocampista capturó un rebote tras un cabezazo de Francisco Marchant, en el cual el balón dio en el poste.

La U queda en el tercer lugar con 38 puntos, a 15 puntos del líder Coquimbo Unido, faltando ocho fechas por jugar. Eso sí, los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen un compromiso pendiente ante Everton de local por la jornada 21, por lo que podrían acercarse a 12 unidades.

Por su parte, Colo Colo llega a 31 puntos y avanza al octavo lugar, situación que le permite estar a una unidad del séptimo Cobresal, en la lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Coquimbo Unido 22 16 5 1 34 11 23 53 2 Palestino 21 11 6 4 28 17 11 39 3 U. de Chile 21 12 2 7 44 22 22 38 4 O’Higgins 22 10 8 4 27 25 2 38 5 Audax Italiano 22 11 4 7 35 30 5 37 6 U. Católica 21 10 6 5 33 22 11 36 7 Cobresal 21 9 5 7 25 23 2 32 8 Colo-Colo 22 8 7 7 32 26 6 31 9 Huachipato 22 9 4 9 32 31 1 31 10 Ñublense 20 7 8 5 21 24 -3 29 11 U. La Calera 22 6 5 11 18 24 -6 23 12 Everton 21 5 7 9 24 31 -7 22 13 La Serena 22 5 4 13 25 41 -16 19 14 Deportes Limache 22 4 6 12 25 34 -9 18 15 U. Española 21 4 2 15 19 39 -20 14 16 Iquique 22 3 5 14 23 45 -22 14

Otro Superclásico a la vista

De momento Colo Colo y Universidad de Chile se medirían en la Supercopa el domingo 14 de abril a las 15:00 en Santa Laura. Sin embargo, el municipio de Independencia se opone a la realización del compromiso. La ANFP tiene ratificado el estadio en el sitio web del torneo.

Colo Colo jugará ante Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre a las 19:00 en el estadio Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Por su parte, Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena el domingo 28 de septiembre a las 15:00 en el estadio La Portada.