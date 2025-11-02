Coquimbo Unido es el nuevo campeón del fútbol chileno. El cuadro ‘Pirata’ no tuvo inconvenientes ante Unión La Calera en el Francisco Sánchez Rumoroso y se impuso por 2 a 0 ante 17.900 espectadores.

Cecilio Waterman fue el autor de la apertura de la cuenta a los 20 de la primera parte, desatando el grito de las miles de gargantas presentes en el recinto coquimbano.

Luego en el complemento, Benjamín Chandía marcó el 2 a 0 para los de Esteban González y ya la corona estaba más cerca que nunca, dado que en el Claro Arena, Universidad Católica se inclinaba por el mismo marcador ante O’Higgins de Rancagua.

Coquimbo es el nuevo campeón del fútbol chileno. (Foto: Photosport)

A los 86′, la gran figura Matías Palavecino puso el 3 a 0 definitivo y ya los festejos no se hicieron esperar más. Sin embargo el juez, tras revisión de VAR, decidió anular el gol por posición de adelanto.

Así las cosas, Coquimbo Unido alza el primer título de su historia logrando una campaña más que notable de la mano del ‘Chino’ González, desatando la locura en toda una ciudad que hoy festeja esta magnífica hazaña.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025