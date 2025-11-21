Deportes Iquique volvió a sumar de a tres y sigue manteniendo la ilusión de continuar en Primera para 2026. Con un doblete del ‘Chanchito’ Ramos, los iquiqueños lograron vencer por 2 a 1 a Cobresal en el Tierra de Campeones.

Los ‘Mineros’ lograron irse en ventaja al descanso luego de que en los descuentos de la primera parte, César Munder anotó la apertura de la cuenta.

Pero en el inicio del complemento, los ‘Dragones Celestes’ sacaron fuerzas para que Álvaro Ramos anotara el 1 a 1 parcial en el 48′ dándole así una luz de esperanza a los iquiqueños.

La ilusión sigue intacta en el Tierra de Campeones tras vencer por 2 a 1 a Cobresal (Foto: Photosport)

Minutos más tarde, precisamente en el 56′, el propio ‘Chanchito’ volvió a romper redes y puso en ventaja a su elenco, desatando el grito de gol que les estaba dando tres puntos de oro en el Tierra de Campeones.

Con este resultado, los iquiqueños siguen en el fondo de la tabla pero, como Unión Española cayó ante Deportes Limache, logra empatar en puntaje a los hispanos. Ahora deberá sumar al menos cuatro puntos más y que los ‘Tomateros’ se caigan en alguna de las fechas restantes para alcanzarlos y zafar del descenso.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Iquique?

Ahora Deportes Iquique pone el foco en las últimas dos fechas que restan en la Liga de Primera 2025. Primero, el domingo 30 se verá las caras ante un también complicado Everton de Viña del Mar, y luego cerrará su participación en el certamen ante U. de Chile el 7 de diciembre.