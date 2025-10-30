Una gran polémica vivió esta tarde el candidato presidencial y expresidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls, quien fue acusado por el padre del periodista José Antonio Neme de haberlo agredido.

El candidato fue denunciado ante Carabineros por el periodista y exconcejal, Antonio Neme Fajuri, por una presunta agresión. Esta se habría registrado en el Country Club de La Reina.

“Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió a combos. Por eso fui a la unidad policial”, comentó el padre del periodista de Mega.

Detalles de la denuncia de Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Diario La Tercera accedió a la denuncia de Antonio Neme en contra del exmandamás de la ANFP, donde relatan lo siguiente:

“Sostuvo una discusión verbal con el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, originada por diferencias personales derivadas de rencillas

anteriores”.

A su vez, indican que: “La discusión habría escalado en intensidad, momento en el cual el mencionado candidato, tras un forcejeo, le habría propinado un golpe de puño, situación ante la cual el denunciante reaccionó de la misma manera”.

Pese a la escandalosa situación, se agrega que: “‘El denunciante manifestó su decisión de no perseverar en la denuncia ni de someterse a constatación de lesiones’ por lo que se retiró del lugar. Pese a esto, Carabineros denunció por oficio los hechos al Ministerio Público”, indica el citado medio.

