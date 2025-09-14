El balón sigue rodando en la fecha 25 del Campeonato de la Primera B. Este domingo se jugaron dos encuentros en simultáneo, los cuales tuvieron trascendental importancia en la parte alta de la tabla de posiciones. Santiago Wanderers igualó sin goles ante Deportes San Cruz en el estadio Elías Figueroa, mientras que San Marcos de Arica venció por 3-0 a Deportes Concepción.

Arica venció por 3-0 a los Lilas en el estadio Carlos Dittborn. Los goles para el dueño de casa fueron de Camilo Melivilú en el minuto 42, Franco Velazco en el 57 y Marcos Camarda a los 93′. En el cuadro de la Octava Región fue expulsado el defensor Sebastián Silva por doble amarilla a los 38′ y Ariel Cáceres a los 90′.

San Marcos suma tres puntos de oro que le permiten quedar tercero con 41 puntos. Por ahora, tienen la misma cantidad que el segundo Deportes Copiapó que recibirá a Deportes Antofagasta este lunes a las 19:00 en el estadio Luis Valenzuela en el cierre de la fecha 25 del Ascenso. El cuadro de la puerta norte del país está a dos unidades del líder, Universidad de Concepción.

Por su parte, Deportes Concepción queda séptimo con 35 unidades y deberá luchar en las últimas fechas por un puesto en la Liguilla.

En el otro compromiso, Santiago Wanderers igualó 1-1 ante Deportes Santa Cruz en el estadio Lucio Fariña de Quillota. Braian Álvarez marcó para la visita cuando el elenco de John Armijo jugaba con 10 ante el Decano. Leandro Navarro desde el punto penal igualó para el cuadro Caturro que está cuarto con 39 puntos. En tanto, el elenco de la Sexta Región es decimocuarto con 26.

Pos Equipo Pts PJ DG 1 U. Concepción 43 25 11 2 Copiapó 41 24 16 3 San Marcos 41 25 3 4 Santiago Wanderers 39 25 8 5 Cobreloa 38 25 -1 6 Antofagasta 36 24 10 7 D. Concepción 35 25 3 8 San Luis 35 25 -2 9 Rangers 33 25 0 10 Recoleta 33 25 -4 11 Magallanes 29 25 -3 12 Temuco 28 25 -6 13 Unión San Felipe 26 25 -7 14 Santa Cruz 26 25 -8 15 Curicó Unido 24 25 -6 16 Santiago Morning 19 25 -14

Universidad de Concepción lidera, a la espera de Deportes Copiapó

La UdeC es el puntero con 43 puntos. Sin embargo, luego de su empate 0-0 frente a Santiago Morning en La Pintana, le deja la opción a Deportes Copiapó, que si vence a Deportes Antofagasta llegará a 44 unidades, siendo el nuevo líder de la competencia.