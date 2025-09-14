Universidad de Chile tuvo un notable apoyo en la Supercopa ante Colo Colo. Un jugador del torneo de ascenso dijo presente este domingo en la definición en el Estadio Santa Laura.
Debido a las restricciones para el público, aprovechó su condición de futbolista profesional (está inscrito en el sistema COMET) y asistió con su hijo, Thiago, al recinto de Independencia. ¿Quién es?
Su nombre es Leandro Cañete, que actualmente milita en las filas de Santiago Morning. El portero nunca ha ocultado su pasión por Universidad de Chile y constantemente asiste a los duelos del club de sus amores.
Con una sonrisa de oreja a oreja junto a su retoño, acompañó a los azules en una nueva edición del Superclásico. Desde que era un niño que comenzó a sentir dicho cariño por los colores.
Cómo no, si se formó profesionalmente en Universidad de Chile. Hizo sus primeras armas en la institución y tras ello comenzó a divagar por distintos clubes de menor categoría.
Leandro Cañete pudo volver a Universidad de Chile
Un punto a considerar: el arquero de 30 años pudo retornar a los azules. A mediados de 2022, fue considerado por la secretaría técnica para el puesto, pero finalmente no se concretó la transferencia.
¿Quién fue el escogido? Ante la salida de Hernán Galíndez (por presuntas amenazas), terminó arribando Martín Parra. Este último tuvo un efímero paso por la institución.