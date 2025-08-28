Everton de Viña del Mar venció a Deportes La Serena por la fecha 22 de la Liga de Primera. El elenco costero derrotó 3-1 a la escuadra papayera y logró un suspiro en la parte baja de la tabla de posiciones.

Con goles de Sergio Hernández, Emiliano Ramos y Sebastián Sosa, el local se impuso en el Estadio Sausalito. El descuento de los granates llegó por parte de Matías Pinto.

De esta manera, los dirigidos por Mauricio Larriera alcanzaron la duodécima ubicación con 22 puntos y se distanciaron de los clubes que batallan por no perder la categoría.

Por su parte, el equipo de Francisco Bozán -que asumió como estratega interino ante la salida de Cristián Paulucci– se estancó en el decimotercer puesto con 19 unidades: están a cinco puntos de zona de descenso.

¿Próximos duelos? Mientras Everton se medirá ante Unión La Calera en condición de visitante, La Serena tiene en duda su encuentro ante U. de Chile. La razón: los azules tienen programada la Supercopa el mismo fin de semana.

Everton de Viña del Mar aprovechó la localía y derrotó 3-1 a Deportes La Serena por la Liga de Primera. (Créditos: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

# Equipos PTS J Gol + / – G E P
1Coquimbo502133:111551
2U. de Chile382044:211226
3Audax Italiano372133:271146
4Palestino362026:161064
5O’Higgins352124:23984
6U. Católica332031:211065
7Cobresal322024:21956
8Huachipato312132:30948
9Ñublense292021:24857
10Colo Colo282131:26577
11U. La Calera232117:225610
12Everton222124:31579
13La Serena192225:415413
14Limache182124:325610
15U. Española142119:394215
16Iquique112121:442514