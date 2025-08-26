El “prime” de La Roja vivido con la “Generación Dorada” ya está 100% terminado. Con la nueva nómina de la Selección Chilena bajo el mando de Nicolás Córdova, ninguno de los históricos exseleccionados nacionales estará presente en la siguiente doble fecha.

Algunos de ellos incluso ya están retirados de la actividad, como es el caso de los bicampeones de América Gonzalo Jara, Jean Beusejour, el histórico capitán Claudio Bravo o también Felipe Gutiérrez.

Estos tres primeros hacen sus primeras armas en las comunicaciones desde hace algunos años, mientras que el “Pipe” es el único de estos cuatro que sigue 100% ligado a la actividad con la pelota.

De hecho, el exjugador de Universidad Católica y Twente de Holanda, incursionó como ayudante de su exDT Cristián Paulucci, con quien estuvo en sus manos en Sport Boys y también en Deportes La Serena. Eso sí, ahora el “Pipe” tendrá su primera aventura solitaria como entrenador.

El primer gran desafío de Felipe Gutiérrez como DT

En 2024, Felipe Gutiérrez obtuvo su título de director técnico en el INAF y, como mencionamos, ya tiene experiencia como asistente técnico en el fútbol.

Tras su salida de Deportes La Serena hace algunas semanas y emprender vuelo del lado de Paulucci, ahora el campeón de América con La Roja tendrá su primera experiencia como DT.

El exvolante dirigirá al Quintero Unido de la Tercera A del fútbol chileno. A través de sus redes ya tuvo una cálida bienvenida: “Te deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa que te ha tocado afrontar. Sabemos que no es fácil, pero confiamos en tu capacidad, experiencia y entrega para sacar adelante este desafío”.

El desafío del exjugador “Cruzado” no será sencillo: debe levantar al club de las posiciones de descenso a la Tercera B. Sin dudas, una compleja primera experiencia para el exjugador de La Roja.