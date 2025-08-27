Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan una nueva polémica antes del Superclásico. Tanto albos como azules llegarán con la adrenalina al 100% al Estadio Monumental.

¿La razón? El round entre Javier Correa y Marcelo Díaz en la previa del enfrentamiento. Luego de las declaraciones cruzadas entre ambos jugadores, el ambiente quedó tenso.

Ante ello, Patricio Yáñez reaccionó en los micrófonos de Radio Agricultura. El actual comentarista deportivo le bajó el perfil a la teleserie, aunque aprovechó de enviarle un recado al volante de Universidad de Chile.

“Lo de Marcelo Díaz hablaba de su gente, el público, yo creo que ninguno es distinto, son todos iguales“, comenzó señalando el referente albo con efímero paso por los azules.

En dicha línea, la voz radial concluyó agregando: “Si revisas el historial, Marcelo Díaz trabaja para la galería, pero no tiene mayor importancia. Es una tocada de oreja, no es algo tan complejo”.

Patricio Yáñez reaccionó a la teleserie entre Javier Correa y Marcelo Díaz. (Foto: ESPN)

La defensa de Marcelo Díaz

Cabe destacar que el capitán de los azules aseguró que su frase (“¿Por qué miran para abajo?”) fue sacada de contexto: nunca se refirió al archirrival. Indicó que se trató de una situación particular en conferencia de prensa.

Específicamente, aludió a que el periodista que le realizaba una pregunta en aquel momento, estaba concentrado en mirar hacia el suelo. Por ello, el referente laico lanzó tal expresión. De igual modo, el Superclásico ya comenzó.