Everton y Unión Española cerraron la fecha 26 con un infartante duelo por la lucha de zafar del descenso en la Liga de Primera. En el estadio Sausalito, ‘Ruleteros’ e ‘Hispanos’ no se hicieron daño y firmaron un empate 0-0 que si bien les permitió sumar no les ayudó para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.

En un duelo cerrado y de escasas llegadas, la acción más polémica del encuentro se produjo a los 28’ cuando el capitán evertoniano, Álvaro Madrid, se fue expulsado tras una fuerte infracción.

De ahí en más el conjunto ‘Oro y Cielo’ aguantó con uno menos y aprovechó la impericia ofensiva de los rojos de Santa Laura que no supieron aprovechar la ventaja de un hombre más.

Álvaro Madrid fue expulsado en Everton: se fue pidiendo perdón (Photosport).

Con este resultado, Everton llegó a 23 puntos y se ubicó en la 13° posición. El próximo miércoles enfrentará a Universidad de Chile en duelo pendiente por la Fecha 21 y el siguiente fin de semana por la fecha 27, los viñamarinos visitarán a Cobresal (domingo 9 de noviembre, 20:00 horas).

En tanto, Unión Española no pudo darle caza a Deportes Limache quedando en el penúltimo lugar de la tabla con 21 puntos, uno por debajo de los ‘Tomateros’. En la Fecha 27, los ‘Hispanos’ recibirán en el Santa Laura a Colo Colo (sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas).

Tabla de posiciones tras Everton vs. U. Española