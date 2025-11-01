Universidad de Concepción tocó el cielo: derrotó 3-0 a Deportes Copiapó y se coronó campeón en la Primera B. Sin mayores problemas, el conjunto sureño venció en calidad de visitante a su gran contendor en la lucha por el título.

Con tantos de Luis Rojas, Jeison Fuentealba e Ignacio Herrera, la escuadra dirigida por Cristián Muñoz alcanzó la gloria en la fecha 30. De esta manera, ascendió y jugará la Liga de Primera en 2026.

¿Cómo logró el éxito? BOLAVIP Chile revisó la campaña del flamante monarca de la segunda categoría del balompié nacional. Fue el equipo que más victorias logró en el año.

Los penquistas sumaron 17 triunfos, empataron en cuatro ocasiones y cayeron en nueve oportunidades. Resumen total: un 61,11% de rendimiento. Lo suficiente para alzar la copa y soñar en grande.

Cabe destacar que de esta manera, la liguilla de Primera B quedó compuesta -de momento- por: Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Cobreloa, Deportes Concepción, Rangers, Santiago Wanderers y Deportes Antofagasta.

Universidad de Concepción logró una exitosa temporada y se coronó campeón de Primera B. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Universidad de Concepción en Primera B