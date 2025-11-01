Universidad de Concepción tocó el cielo: derrotó 3-0 a Deportes Copiapó y se coronó campeón en la Primera B. Sin mayores problemas, el conjunto sureño venció en calidad de visitante a su gran contendor en la lucha por el título.

Con tantos de Luis Rojas, Jeison Fuentealba e Ignacio Herrera, la escuadra dirigida por Cristián Muñoz alcanzó la gloria en la fecha 30. De esta manera, ascendió y jugará la Liga de Primera en 2026.

¿Cómo logró el éxito? BOLAVIP Chile revisó la campaña del flamante monarca de la segunda categoría del balompié nacional. Fue el equipo que más victorias logró en el año.

Los penquistas sumaron 17 triunfos, empataron en cuatro ocasiones y cayeron en nueve oportunidades. Resumen total: un 61,11% de rendimiento. Lo suficiente para alzar la copa y soñar en grande.

Cabe destacar que de esta manera, la liguilla de Primera B quedó compuesta -de momento- por: Deportes Copiapó, San Marcos de Arica, Cobreloa, Deportes Concepción, Rangers, Santiago Wanderers y Deportes Antofagasta.

Universidad de Concepción logró una exitosa temporada y se coronó campeón de Primera B. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Universidad de Concepción en Primera B

Campaña de Universidad de Concepción (Primera B 2025)

Fecha Resultado Condición
1 0 – 0 vs Santiago Wanderers Visitante
2 2 – 1 vs Magallanes Local
3 2 – 0 vs Cobreloa Visitante
4 1 – 2 vs San Luis Local
5 1 – 0 vs Deportes Santa Cruz Local
6 0 – 1 vs San Marcos de Arica Visitante
7 1 – 2 vs Deportes Concepción Local
8 0 – 1 vs Deportes Recoleta Visitante
9 0 – 0 vs Rangers Local
10 5 – 1 vs Santiago Morning Local
11 2 – 1 vs Unión San Felipe Visitante
12 2 – 1 vs Curicó Unido Visitante
13 0 – 1 vs Antofagasta Visitante
14 0 – 0 vs Deportes Temuco Local
15 1 – 0 vs Deportes Copiapó Local
16 0 – 3 vs Santiago Wanderers Local
17 1 – 2 vs Magallanes Visitante
18 0 – 1 vs Cobreloa Local
19 1 – 0 vs San Luis Visitante
20 2 – 1 vs Deportes Santa Cruz Visitante
21 4 – 1 vs San Marcos de Arica Local
22 4 – 1 vs Deportes Concepción Visitante
23 1 – 0 vs Deportes Recoleta Local
24 0 – 1 vs Rangers Visitante
25 0 – 0 vs Santiago Morning Visitante
26 2 – 1 vs Unión San Felipe Local
27 2 – 0 vs Curicó Unido Local
28 0 – 3 vs Deportes Antofagasta Visitante
29 3 – 2 vs Deportes Temuco Local
30 3 – 0 vs Deportes Copiapó Local