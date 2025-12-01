El mercado de la Primera B comienza a tomar forma y uno de los nombres que vuelve a asomar con fuerza es el de Mario Salas. El “Comandante”, quien tuvo un 2025 para el olvido en el ascenso y no logró sostener su proceso en Deportes Temuco, reaparece ahora como opción en uno de los grandes del fútbol chileno.

Salas llegó al ‘Pije’ a inicios de temporada con expectativa alta, especialmente tras su buen paso por Ñublense en 2024, donde clasificó a la Copa Libertadores. Sin embargo, su aventura en el sur fue breve y frustrante: malos resultados, escasa adaptación y un plantel que nunca logró despegar terminaron precipitando su salida. Desde entonces, su nombre se mantuvo en silencio… hasta ahora.

El panorama cambió en las últimas horas luego de que Santiago Wanderers, uno de los equipos más populares de la Primera B, quedara sin entrenador tras su eliminación de la liguilla de ascenso a manos de Cobreloa.

Mario Salas suena como candidato a la banca de Santiago Wanderers (Foto: Photosport)

El conjunto porteño busca un reemplazante para Domingo Sorace, y en ese contexto, el ‘Comandante’ comienza a sonar con fuerza en el cuadro ‘Caturro’.

Mario Salas entra en la órbita de Santiago Wanderers

La información fue revelada por Patricio Barrera, el “Grillo del Gol”, en Radio ADN, asegurando que el ex técnico de Universidad Católica y Colo Colo se acerca a la banca wanderina para encarar el proyecto 2026. En Valparaíso desean iniciar pronto la planificación y el perfil de Salas calza con la idea de un DT con experiencia, espalda y conocimiento tanto en la B como en el fútbol de honor.

“En Valparaíso se ilusionan con una opcion uno que conoce el club, Mario Salas. Ya hay candidatos para asumir bancas y hay que prepararse rápido en la B”, informó el comunicador.

Mario Salas conoce de sobra el puerto: defendió la camiseta de Santiago Wanderers en 1999, aunque su mayor identificación como futbolista está ligada a Everton, club del que surgió como jugador profesional y también donde puso fin a su carrera.

Habrá que esperar con el correr de las horas qué se dice desde la V Región pensando en su proyecto para 2026 en donde los ‘Caturros’ deberán empezar otra vez de cero para volver al fútbol de honor.

DATOS CLAVE

El DT Mario Salas, que tuvo un 2025 para el olvido en Deportes Temuco, reaparece como opción para dirigir a Santiago Wanderers en 2026.

Santiago Wanderers busca reemplazo para Domingo Sorace tras la eliminación en la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa.