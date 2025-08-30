La jornada sabatina de la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025 arrancó con un sólido triunfo de Coquimbo Unido sobre Huachipato, donde el puntero del fútbol chileno hizo valer su condición e impuso sus términos sobre los acereros.

Con un tempranero gol de Cecilio Waterman al minuto 2 y sumado a una expulsión sufrida por el cuadro acerero, Coquimbo Unido enfiló una nueva victoria que lo acerca cada vez más a un inédito título de Primera División.

Coquimbo sigue firme en la punta. | Foto: Photosport

El triunfo en tierras acereras dejó a Coquimbo Unido como único y exclusivo líder de la competición con 55 puntos, 15 más que Universidad de Chile aunque los azules tienen dos partidos menos que los piratas.

La Fecha 22 había arrancado el pasado jueves con el triunfo de Everton de Viña del Mar sobre Deportes La Serena por 3-1, archirrival de los coquimbanos que se complica con el descenso. Ayer, en tanto, Palestino atendió a domicilio a Unión La Calera por 2-1.

La Fecha 22 se completará este sábado con los duelos entre O’Higgins vs. Audax Italiano; Universidad Católica vs. Cobresal y Deportes Iquique vs. Deportes Limache. Mañana, por otro lado, se jugará el Superclásico del fútbol chileno y todo se cerrará con la visita de Unión Española a Ñublense en Chillán.

¡LA TABLA!