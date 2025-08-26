Nicolás Córdova tiene una renovada nómina para los partidos de la Selección Chilena ante Brasil en el estadio Maracaná y Uruguay en el Estadio Nacional en el cierre de las Eliminatorias, en la cual ya no hay ninguna chance de ir a la Copa del Mundo 2026.

El entrenador hizo un nuevo movimiento sobre la marcha y decidió llamar al futbolista de Universidad Católica, Daniel González, así lo informó la Federación de Fútbol de Chile.

González a sus 23 años es titularísimo en Universidad Católica que vive un dulce presente con Daniel Garnero, con triunfos por 4-1 ante Colo Colo en el Monumental y por 2-0 frente a Unión Española en el Claro Arena, resultados con los cuales recuperan el rumbo en el Campeonato Nacional.

El jugador formado en Santiago Wanderers tiene 1621 minutos en la temporada, con una participación de 1.441’ en el Campeonato Nacional 2025, en un periodo que además de Garnero, fue dirigido por Tiago Nunes, el anterior estratega de los Cruzados.

Daniel González es llamado a la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Córdova tiene entre los defensores convocados a Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán e Iván Román. Ahora se suma como alternativa el zaguero central de la UC.

Brasil en Río de Janeiro y Uruguay en Santiago: Los desafíos de Chile en septiembre

La Roja se trasladará hasta Río de Janeiro para el encuentro ante Brasil en el Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias que se jugará el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Maracaná.

Después, Chile volverá a Santiago para el compromiso frente a Uruguay que se disputará el martes 9 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Nacional.