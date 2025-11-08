Se acerca la finalización de la Liga de Primera 2025 y el mercado de fichajes comienza a tomar temperatura, y con ello, la proliferación de rumores que vinculan a jugadores destacados con los clubes grandes.

Tradicionalmente, cualquier futbolista que muestre un rendimiento sobresaliente en equipos de la parte media o baja de la tabla es inmediatamente asociado a Universidad de Chile o Universidad Católica.

Este es precisamente el caso de Daniel “Popín” Castro, delantero de Deportes Limache, quien a sus 31 años ha firmado una de sus mejores campañas en Primera División, registrando 10 goles y consolidándose como una de las figuras del torneo 2025.

La temporada de Castro en Limache comienza a dar que hablar | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Esta explosión goleadora, sumada a la necesidad de los clubes capitalinos de reforzar sus ofensivas para 2026, hizo que el nombre de Castro se convirtiera en un rumor persistente.

“No existe interés ni de la U ni de la UC”

En medio de la especulación, el periodista Jorge Coke Hevia decidió intervenir y ofrecer información de primera mano en su cuenta de X (ex Twitter) para desmentir el rumor.

“Hoy 7/11 no existe interés ni de la U ni de la UC por Popín Castro. Puede llegar? Pq no, tuvo una muy buena temporada y me parece un buen jugador, pero NO HAY interés real por él hoy. Basta de humear.“, escribió.

De esta manera, y con contrato vigente hasta diciembre de 2025, el delantero se mantiene —al menos por ahora— ligado al proyecto de los Tomateros para la próxima temporada.

