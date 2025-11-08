No va más. Tras la dolorosa derrota ante Colo Colo, el técnico Miguel Ramírez dejó de ser el técnico de Unión Española, dejando al club de colonia en zona de descenso a tres fechas del final de la Liga de Primera.

‘Cheíto’ no pudo levantar el nivel de los hispanos, que desde su llegada el pasado 4 de junio, nunca logró salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Ramírez que llegó a Santa Laura tras su salida de Deportes Iquique, dirigió un total de 15 partidos en la Liga de Primera donde apenas logró 4 triunfos, alcanzando apenas 2 empates y un total 9 derrotas, más la caída ante Deportes Concepción en Copa Chile.

Se acabó el ciclo de Cheíto en Santa Laura (Photosport).

Tras el partido ante los albos, el propio‘Cheíto’ confirmó que acordó su salida del conjunto hispano: “A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión”, sostuvo.

Unión Española sigue en zona de descenso tras la caída ante el Cacique. Los rojos de Independencia se ubican en la penúltima posición con 21 puntos.

