recibió esta jornada a Deportes Limache en La Cisterna por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025. Si bien la visita logró complicar a los dueños de casa por algunos instantes, los 'Baisanos' se las arreglaron para quedarse con los tres puntos y, de paso, complicar más aún a una necesitada Universidad de Chile.

Junior Marabel anotó el primero para el cuadro ‘Árabe’ a los 36′ y los equipos se fueron al descanso con ese marcador.

En la segunda mitad, Facundo Pons emparejó las acciones para el elenco ‘Cervecero’ y puso el suspenso en La Cisterna a los 56′. Sin embargo, Junior Arias anotó el 2 a 1 tres minutos más tarde que sirvió para que el equipo de Lucas Bovaglio se afirme en la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Con este resultado, Palestino escala hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones y de paso desplaza a Cobresal, Audax Italiano y Universidad de Chile. Este último, de momento se encuentra en séptimo lugar y, de seguir así, podría comenzar a disputar dicho cupo de clasificación a copa internacional con Colo Colo.

Palestino sube en la tabla y desplaza a Colo Colo y U. de Chile (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En tanto, Deportes Limache vuelve a sufrir con el fantasma del descenso y se mantiene en la antepenúltima casilla con 22 unidades, superando por un solo punto a la Unión Española.

Así queda la tabla de posiciones