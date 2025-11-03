La Selección Chilena prepara sus compromisos amistosos ante Rusia y Perú. El combinado nacional, dirigido por Nicolás Córdova, volverá a la acción luego de su paupérrimo cierre en las clasificatorias mundialistas.

¿Quién jugará en dichos partidos? La Roja entregó la lista de citados, la que cuenta con importantes sorpresas: hay retornos, la inclusión de un campeón en el fútbol chileno y la aparición de un nuevo rostro.

Sobre el primer punto, Darío Osorio volvió a ser considerado tras perderse las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. El jugador del FC Midtjylland dirá presente en esta ocasión.

En tanto, respecto al segundo ítem aludido, hay que destacar la presencia de Francisco Salinas: será el representante de Coquimbo Unido en la convocatoria nacional.

Finalmente, cabe consignar la irrupción de Sebastián Mella (Huachipato) en el viaje a Europa. A sus 20 años, el portero tendrá una experiencia inolvidable: es su primer llamado a la Selección Chilena en su categoría adulta.

La Selección Chilena volverá al rodaje en noviembre: jugará ante Rusia y Perú. (Imagen: Photosport)

La nómina de la Selección Chilena para la fecha FIFA

¿Cuándo juega La Roja?

El encuentro amistoso entre Chile y Rusia está pactado para el sábado 15 de noviembre. Se jugará desde las 12:00 horas en Sochi.

Tras ello, la Selección Chilena se medirá ante Perú, en la misma localidad. Dicho compromiso se desarrollará el martes 18 del mismo mes en horario a confirmar.