Palestino consiguió una valiosa victoria este viernes al superar por 2 goles a 1 a Everton de Viña del Mar, en el partido que dio inicio a la vigésima quinta jornada de la Liga de Primera 2025.

El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, fue intenso y se definió por detalles a favor del local.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio vino de atrás en el marcador y mostró mayor efectividad en las áreas para quedarse con los tres puntos. Aunque Everton dio batalla, especialmente en la segunda mitad, no le alcanzó para rescatar unidades en su visita a Santiago.

Junio Arias convirtió el gol del triunfo de los Baisanos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Con este resultado, los Árabes alcanzan las 42 unidades y comparte la sexta posición con Universidad de Chile, quedando a solo tres puntos de Universidad Católica y los puestos de clasificación directa a Copa Libertadores (Chile 2), lugar.

Por su parte, Los Ruleteros quedaron estancado en la duodécima posición con 22 puntos y la derrota lo deja solo dos unidades por encima de Unión Española, equipo que está en zona de descenso directo a Primera B y que aún debe enfrentar a Cobresal en esta fecha.

