Palestino consiguió una valiosa victoria este viernes al superar por 2 goles a 1 a Everton de Viña del Mar, en el partido que dio inicio a la vigésima quinta jornada de la Liga de Primera 2025.

El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, fue intenso y se definió por detalles a favor del local.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio vino de atrás en el marcador y mostró mayor efectividad en las áreas para quedarse con los tres puntos. Aunque Everton dio batalla, especialmente en la segunda mitad, no le alcanzó para rescatar unidades en su visita a Santiago.

Junio Arias convirtió el gol del triunfo de los Baisanos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Con este resultado, los Árabes alcanzan las 42 unidades y comparte la sexta posición con Universidad de Chile, quedando a solo tres puntos de Universidad Católica y los puestos de clasificación directa a Copa Libertadores (Chile 2), lugar.

Por su parte, Los Ruleteros quedaron estancado en la duodécima posición con 22 puntos y la derrota lo deja solo dos unidades por encima de Unión Española, equipo que está en zona de descenso directo a Primera B y que aún debe enfrentar a Cobresal en esta fecha.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

#ClubPTSPJGFGC+/-GEP
1Coquimbo Unido59243712+251851
2U. Católica45243822+161365
3O’Higgins44243228+41284
4Audax Italiano43244336+71347
5U. de Chile42234724+231337
6Palestino42253324+91267
7Cobresal38243028+21158
8Colo Colo34243627+9978
9Huachipato31243638-29411
10Ñublense30242430-6798
11U. La Calera26242228-67512
12Everton22242537-125712
13Deportes Limache21242735-85613
14La Serena21242743-165613
15U. Española20242846-186216
16Iquique14242552-273516