Palestino consiguió una valiosa victoria este viernes al superar por 2 goles a 1 a Everton de Viña del Mar, en el partido que dio inicio a la vigésima quinta jornada de la Liga de Primera 2025.
El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, fue intenso y se definió por detalles a favor del local.
El equipo dirigido por Lucas Bovaglio vino de atrás en el marcador y mostró mayor efectividad en las áreas para quedarse con los tres puntos. Aunque Everton dio batalla, especialmente en la segunda mitad, no le alcanzó para rescatar unidades en su visita a Santiago.
Con este resultado, los Árabes alcanzan las 42 unidades y comparte la sexta posición con Universidad de Chile, quedando a solo tres puntos de Universidad Católica y los puestos de clasificación directa a Copa Libertadores (Chile 2), lugar.
Por su parte, Los Ruleteros quedaron estancado en la duodécima posición con 22 puntos y la derrota lo deja solo dos unidades por encima de Unión Española, equipo que está en zona de descenso directo a Primera B y que aún debe enfrentar a Cobresal en esta fecha.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
|#
|Club
|PTS
|PJ
|GF
|GC
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Coquimbo Unido
|59
|24
|37
|12
|+25
|18
|5
|1
|2
|U. Católica
|45
|24
|38
|22
|+16
|13
|6
|5
|3
|O’Higgins
|44
|24
|32
|28
|+4
|12
|8
|4
|4
|Audax Italiano
|43
|24
|43
|36
|+7
|13
|4
|7
|5
|U. de Chile
|42
|23
|47
|24
|+23
|13
|3
|7
|6
|Palestino
|42
|25
|33
|24
|+9
|12
|6
|7
|7
|Cobresal
|38
|24
|30
|28
|+2
|11
|5
|8
|8
|Colo Colo
|34
|24
|36
|27
|+9
|9
|7
|8
|9
|Huachipato
|31
|24
|36
|38
|-2
|9
|4
|11
|10
|Ñublense
|30
|24
|24
|30
|-6
|7
|9
|8
|11
|U. La Calera
|26
|24
|22
|28
|-6
|7
|5
|12
|12
|Everton
|22
|24
|25
|37
|-12
|5
|7
|12
|13
|Deportes Limache
|21
|24
|27
|35
|-8
|5
|6
|13
|14
|La Serena
|21
|24
|27
|43
|-16
|5
|6
|13
|15
|U. Española
|20
|24
|28
|46
|-18
|6
|2
|16
|16
|Iquique
|14
|24
|25
|52
|-27
|3
|5
|16