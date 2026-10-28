Tras U. Católica vs. Audax Italiano: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Universidad Católica no logró aguantar la ventaja conseguida en el primer tiempo y tan solo cosechó una igualdad.

Universidad Católica no pudo en su propia casa y empató 1-1 contra Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera. La escuadra precordillerana desperdició una oportunidad de oro.

Tras una larga espera, los clubes involucrados se pusieron al día e igualaron este 28 de octubre en el Claro Arena. Para el local anotó Fernando Zampedri (28′) y en la visita convirtió César Pinares (55′ P).

De esta manera, Universidad Católica se instala en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con 43 puntos. Con este resultado, pierde pisada en la lucha por el cupo Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

Por su parte, Audax Italiano queda relegado al casillero número 12 con 30 unidades. Este marcador lo aleja de zona de clasificación a certámenes internacionales para la próxima temporada, aunque también zafa de la parte baja.

Universidad Católica empató vs. Audax Italiano por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 25 17 4 4 51 28 23 55 2 U. de Chile 25 14 6 5 45 20 25 48 3 U. Católica 25 13 4 8 52 37 15 43 4 Everton 25 11 6 8 41 31 10 39 5 Palestino 25 11 5 9 39 36 3 38 6 Limache 25 11 4 10 46 37 9 37 7 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35 8 Ñublense 25 9 8 8 30 38 -8 35 9 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33 10 Coquimbo 25 9 5 11 37 36 1 32 11 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 Audax Italiano 25 7 9 9 28 33 -5 30 13 O’Higgins 25 8 4 13 29 39 -10 28 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 U. de Concepción 25 6 5 14 18 41 -23 23 16 U. La Calera 25 5 6 14 23 42 -19 21