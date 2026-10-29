VIDEO | El feroz cruce entre Johnny Herrera y Manuel de Tezanos en TV: “Baja el tono”

El retirado futbolista y el comentarista deportivo discutieron mientras analizaban la situación de Universidad Católica.

El fútbol provoca muchos debates y algunos de ellos escalan en tensión, lo que Johnny Herrera y Manuel de Tezanos confirmaron. ¿La razón? Los aludidos se esfrascaron en un cruce en el programa Todos Somos Técnicos.

Al referirse al momento de Universidad Católica, el histórico portero defendió la labor de Daniel Garnero, lo que generó la reacción del periodista. Tras un primer intercambio, el retirado jugador perdió la paciencia.

Además de cuestionar el argumento del comunicador, al emblemático arquero no le gustó la forma en la que lo trató su compañero. Por ello, lo instó a medir sus revoluciones frente a las cámaras.

“Baja el tono, bájame el tono, no estás hablando con…“, lanzó Johnny Herrera.

Luego, el ídolo de Universidad de Chile continuó explicando su punto de vista y la discusión finalizó sin mayores problemas. Tendrán que seguir analizando el acontecer del balompié nacional en el mismo set de televisión.

VIDEO: El cruce entre Johnny Herrera y Manuel de Tezanos