La ANFP modificó la programación del clásico universitario, adelantando su horario para este domingo 1 de noviembre.

Este viernes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reprogramó el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile a disputarse el próximo domingo en el Claro Arena.

El partido válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 sufrió un cambio de horario, pues en un comienzo estaba agendado para las 17:15 horas.

Pero a última hora desde Quilín confirmaron que el partido se adelanta al mediodía, por lo que ahora se jugará a las 12:30 horas en el mismo recinto deportivo.

Programación definitiva de clásico universitario. (Foto: Captura)

Esto se debe a decisión de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, que es la que autoriza el evento, y que tomó esta medida para prevenir problemas en el sector de San Carlos de Apoquindo ante el pronóstico de tormenta para este fin de semana.

Cabe recordar que hace tres semanas ocurrió un aluvión cerca del estadio de la UC por las fuertes lluvias que cayeron en la precordillera de Santiago.

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Consignar que este partido es clave en la lucha por el Chile 2, para clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2027, pues se trata de los dos escoltas del líder Colo Colo. Por ahora, los azules tienen ventaja de 48 puntos contra 43 de los Cruzados, cuando restan cuatro fechas para el cierre del torneo.

Entonces, ¿a qué hora será el clásico universitario?

El clásico universitario entre Universidad Católica y la U se disputará este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas en el estadio Claro Arena, Las Condes.