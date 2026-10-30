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Campeonato Nacional

Alineaciones de Coquimbo y Unión La Calera por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Coquimbo y Unión La Calera se enfrentan este viernes 30 de octubre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coquimbo vs. Union La Calera, Campeonato Nacional
Coquimbo vs. Union La Calera, Campeonato Nacional

Coquimbo recibe a Unión La Calera este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Coquimbo viene de caer 1-2 ante Ñublense y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Unión La Calera viene de ganarle 3-1 a Universidad Católica y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Coquimbo y Unión La Calera

Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Alejandro Camargo, Guido Vadalá, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Luis Riveros, Benjamín Chandía. DT: Hernán Caputto.

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Unión La Calera (4-2-3-1): Nicolás Avellaneda, Cristián Gutiérrez, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Christopher Díaz, Rodrigo Pérez, Matías Campos, Camilo Moya, Joan Cruz, Sebastián Sáez, Joaquín Soto. DT: John Armijo.

La previa de Coquimbo y Unión La Calera: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 30 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Chile)
  • Historial: 32 cruces — Coquimbo ganó 13, Unión La Calera ganó 9 y empataron 10
  • Último antecedente: 12/07/2026: Coquimbo 0-1 Unión La Calera
  • Próximo partido de Coquimbo: vs. Audax Italiano, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Unión La Calera: vs. Huachipato, domingo 8 de noviembre
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