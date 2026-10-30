Alineaciones de Coquimbo y Unión La Calera por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Coquimbo recibe a Unión La Calera este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Coquimbo viene de caer 1-2 ante Ñublense y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Unión La Calera viene de ganarle 3-1 a Universidad Católica y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Coquimbo y Unión La Calera
Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Alejandro Camargo, Guido Vadalá, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Luis Riveros, Benjamín Chandía. DT: Hernán Caputto.
Unión La Calera (4-2-3-1): Nicolás Avellaneda, Cristián Gutiérrez, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Christopher Díaz, Rodrigo Pérez, Matías Campos, Camilo Moya, Joan Cruz, Sebastián Sáez, Joaquín Soto. DT: John Armijo.
La previa de Coquimbo y Unión La Calera: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Chile)
- Historial: 32 cruces — Coquimbo ganó 13, Unión La Calera ganó 9 y empataron 10
- Último antecedente: 12/07/2026: Coquimbo 0-1 Unión La Calera
- Próximo partido de Coquimbo: vs. Audax Italiano, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Unión La Calera: vs. Huachipato, domingo 8 de noviembre