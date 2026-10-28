Revelan detalles del encontrón entre Daniel Garnero y Gary Medel en la UC: “Lo encara por…”

En la Universidad Católica se destapó la olla de un tremendo encontrón que se vivió en el camarín de los ‘Cruzados’, el que dejó un serio enfrentamiento entre Daniel Garnero y Gary Medel, el que profundiza la crisis de la UC en esta última semana.

Durante esta jornada, el periodista Manuel de Tezanos dio detalles de lo que fue este enfrentamiento entre el entrenador y el jugador en el programa ‘Balong Radio’, el que tiene al camarín de la UC roto después de este conflicto.

“La situación entre Garnero y Medel está totalmente rota, Garnero le dijo a Medel ‘no juegas más’ mientras él sea el entrenador. Adentro la cosa está áspera, tensa, no se llevan bien partes del equipo”.

“Esta situación que lleva al quiebre entre Garnero y Medel pasó antes de Unión La Calera, la lesión (de Medel) no es tal”, partió señalando de Tezanos.

Detalles del encontrón entre Garnero y Medel | Foto: Photosport

Puntualizando en estos detalles, el comunicador indicó que el enfrentamiento entre Medel y Garnero se produjo por la decisión del entrenador de apartar de un entrenamiento a uno de sus compañeros, algo que ocurrió en dos oportunidades, algo que colmó la paciencia del ‘Pitbull’.

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“Hay dos entrenamientos donde hace fútbol Garnero, en el primer entrenamiento el que genera el primer encontrón van 22 jugadores y hay un jugador que habitualmente entra y sale de equipo, que no es considerado en ese entrenamiento, lo mandan a correr alrededor de la cancha y el jugador se va, se va del entrenamiento, se siente pasado a llevar y recibe el apoyo de Gary Medel”.

“Al entrenamiento siguiente, otro jugador ya titular, también es dejado de lado, mandado a trotar, lo que genera el encontrón entre Medel y Garnero, donde lo encara por esta decisiones”, declaró.

Garnero y su quiebre con Claro

Finalmente, De Tezanos también señaló que el entrenador Daniel Garnero tiene relaciones quebradas con el presidente del club, Matías Claro, quien habría hablado de mala forma del DT y el argentino se habría enterado de aquello, algo que no le gustó para nada.

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“Además su relación con el club es muy mala, Garnero encaró a Matías Claro, el presidente de ‘Cruzados’, se enteró que habría habido una conversación en la que Claro habló mal de Garnero y Garnero se enteró. La relación entre el presidente y el DT es muy mala”, cerró.