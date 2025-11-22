Universidad Católica volvió a ganar esta jornada y sumó tres puntos que lo acercan más a su gran objetivo de meterse en Copa Libertadores. Esta vez, el cuadro de la precordillera se impuso por 2 a 1 ante Palestino con goles del ‘Toro’ Zampedri y Eduard Bello.

Fernando Zampedri abrió la cuenta para los ‘Cruzados’ en el Claro Arena a los 33 de la primera parte desde los doce pasos, yéndose al descanso con la tranquilidad de la ventaja.

Ya en el complemento, a los 56′, Junior Marabel logró emparejar la cuenta para los ‘Baisanos’ poniendo el suspenso en la precordillera, pero tres minutos más tarde, Eduard Bello volvió a poner en ventaja a los de Daniel Garnero anotando el 2 a 1.

Así las cosas, la UC se afirma en la segunda posición de la tabla quedándose de momento con el cupo Chile 2 para Copa Libertadores sacándole cuatro puntos de ventaja a O’Higgins que se mantiene tercero con 50 unidades.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

DATOS CLAVE

